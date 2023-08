Im Hausbart auf Heidenheims steilsten Gipfel

Plus Antoine de Saint-Exupéry wusste es nicht besser: Nebst eines Herzens braucht man nämlich öfter mal ein Variometer, um das Unsichtbare zu erkennen. Zumindest, wenn man sich in luftige Höhen wagt.

Es pfeift, es piept, je schriller der Ton, umso steiler geht’s rauf. Unzählige Male dreht man sich im Kreis, mal links, dann wieder rechts, auf einem unsichtbaren Pfad, geleitet von einem dünnen Faden, der zeigt, ob die Richtung stimmt. Der Weg ist mühsam, man schwitzt, ist geblendet von der Sonne, pro 100 Meter wird es zum Glück ein Grad kühler. Die Talstation? Für manche eins der schönsten Fleckchen weit und breit. In Urzeiten Schauplatz eines apokalyptischen Infernos, doch jetzt idyllisch, fast vergessen, am Rand des Steinheimer Meteorkraters: die Schäfhalde.

Hier ist die Fliegergruppe zu Hause und ich bin Mitglied. Heißt: Fast jedes Sommerwochenende gibt es Mikroabenteuer und immer wieder als Belohnung für die Mühen das eingangs Beschriebene: ein Aufstieg auf den Gipfel sozusagen, getragen von aufsteigender, von Sonnenlicht erwärmter Luft, ganz ohne Propeller, ohne Motorlärm.