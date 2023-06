Hier bekommen Frauen Hilfe, wenn die Geburt geheim bleiben soll

In bestimmten schwierigen Lebenssituationen möchten Frauen ihr Kind zur Welt bringen, ohne dass jemand davon erfährt. Seit neun Jahren geht das auch in der Region.

Wenn eine Frau ein Kind zur Welt bringen möchte, ohne dass jemand davon erfährt, kann sie sich für eine vertrauliche Geburt entscheiden. Sie muss dann weder bei der Frauenärztin oder dem Frauenarzt ihren Namen nennen noch im Klinikum. Die Krankenkasse erfährt nichts von der Geburt und auch niemand in ihrem Umfeld, das Kind wird zur Adoption freigegeben. Sie muss nur einer einzigen Person ihre Identität preisgeben: einer Mitarbeiterin der Awo-Schwangerenberatung. Viele wissen gar nicht, dass es diese Möglichkeit gibt. Bekannter ist da die Babyklappe. Im Kreis Heidenheim sind bisher fünf vertrauliche Geburten bekannt, berichtet die Schwangerenberatungsstelle der Awo. Wie sieht es im Kreis Dillingen aus?

Seit dem 1. Mai 2014 gibt es die Möglichkeit der vertraulichen Geburt. Seither gab es im Landkreis Heidenheim fünf vertrauliche Geburten, 80 waren es in ganz Baden-Württemberg. „Meistens kommen die Frauen relativ spät in der Schwangerschaft zu uns“, erläutert Angela Durst, Mitarbeiterin der Awo-Schwangerenberatungsstelle. Entweder haben die Frauen ihre Schwangerschaft bis zu diesem Zeitpunkt ausgeblendet oder noch gar nicht wahrgenommen, in jedem Fall aber vor ihrem Umfeld verborgen. Alle Frauen, für die eine vertrauliche Geburt infrage komme, befinden sich in einer sehr schwierigen Lebenssituation, bestätigt auch ihre Kollegin Ulla Gesell.

Es gibt viele Gründe, warum manche Frauen ihre Schwangerschaft geheim halten wollen

Es ist zwar nur schwer vorstellbar, dass eine Frau ihre Schwangerschaft bis zur Geburt verheimlichen kann, aber offenbar kommt das immer wieder vor: „Es gibt das Phänomen, dass man von einer Schwangerschaft kaum etwas sieht, wenn die Frau nicht schwanger sein darf“, sagt Ulla Gesell. Auch geschieht es immer wieder, dass Frauen ihre Schwangerschaft sehr lange verdrängen, Anzeichen dafür anders interpretieren und so selbst nicht wissen, dass sie ein Kind erwarten.

Welche Gründe eine Frau dafür hat, dass niemand von der Schwangerschaft erfahren soll, muss sie auch bei der Beratung nicht im Detail darlegen. Denkbar sind viele Gründe, die vom Alter der Frau über die finanzielle Situation bis zu religiösen oder kulturellen Vorschriften reichen. „Die Entscheidung, was passieren soll, liegt letztlich immer bei der Frau“, so Angela Durst. Manchmal bitten Frauen auch um eine vertrauliche Geburt, wenn die Wehen schon eingesetzt haben und sie ins Klinikum kommen. Auch das ist möglich und klappe im Zusammenspiel mit den beteiligten Institutionen sehr gut. „Im Klinikum geht man sehr feinfühlig mit solchen Situationen um“, sagt Ulla Gesell.

Gegenüber einer Geburt ohne jegliche Betreuung und der Abgabe von Neugeborenen an einer Babyklappe sprechen zwei wichtige Gründe für eine vertrauliche Geburt: Erstens ist es so möglich, dass die Frau ihr Kind medizinisch betreut zur Welt bringt und auch Vorsorgetermine oder eine Nachbetreuung bei einer Hebamme wahrnehmen kann. Keine Frau muss ihr Kind alleine und unter hygienisch fragwürdigen Bedingungen gebären.

Vertrauliche Geburt: Die Kinder dürfen ihre Herkunft erfahren

Zweitens hat die vertrauliche Geburt für das Kind den großen Vorteil, dass es einen Nachweis seiner Herkunft gibt und es nach seinem 16. Geburtstag erfahren kann, wer seine Mutter ist. Dies wird dadurch gewährleistet, dass die Schwangerenberaterin einen Herkunftsnachweis erstellt und diesen in einem versiegelten Umschlag ans Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben weiterleitet. Danach sucht sich die Frau ein Pseudonym aus und muss ihren richtigen Namen in der Klinik nicht mehr nennen.

Sollte es für die Frau auch dann, wenn das Kind 16 Jahre alt ist, nicht zumutbar sein, dass es Kontakt zu ihr aufnimmt – beispielsweise, weil ihr Leben dadurch gefährdet wäre –, kann die Mutter dies ab dem 15. Lebensjahr des Kindes geltend machen. Allerdings entscheidet dann ein Familiengericht, ob das Interesse der Mutter an Geheimhaltung über dem Interesse des Kindes steht.

Aber auch eine andere Möglichkeit steht der Frau offen: Sie kann sich nach der Geburt dazu entscheiden, ihre Anonymität aufzugeben und doch ihr elterliches Sorgerecht wahrnehmen. Dies ist auch in einem der fünf Heidenheimer Fälle passiert, eine Frau hat sich zur Rücknahme der vertraulichen Geburt entschieden. Und der Vater? Es komme vor, dass sich ein Paar gemeinsam für eine vertrauliche Geburt entscheide, auch das sei möglich, so Angela Durst. Ansonsten könne sich auch der Vater melden und sein Sorgerecht wahrnehmen – allerdings nur, wenn er überhaupt von dem Kind wisse und wo es entbunden wurde.

Im Kreis Dillingen sind noch keine Fälle von vertraulichen Geburten bekannt

Doch wie steht es im Kreis Dillingen mit der Möglichkeit, eine vertrauliche Geburt durchführen zu lassen? Die Schwangerenberatungsstelle ist am Landratsamt angesiedelt. Gesundheitsamtsleiterin Uta-Maria Kastner sagt, dass es im Kreis Dillingen natürlich auch die Möglichkeit gibt, sein Kind so auf die Welt zu bringen. Sie sagt aber auch. "Unserer Beratungsstelle sind keine Fälle bekannt." Jede Frau, die mit dem Gedanken spiele, werde jedoch eingehend beraten. "Ziel der Beratung sollte es sein, der Frau Wege aufzuzeigen, die es ihr ermöglichen, individuelle Lösungen für ihren psychosozialen Konflikt zu finden, damit sie ihre Anonymität aufgeben kann und sich im besten Fall für ein Leben mit ihrem Kind entscheidet", sagt Kastner.

Info: Für Schwangere in Not gibt es neben der Schwangerenberatungsstelle des Landratsamtes (Telefon: 09071/51-306) außerdem das anonyme Hilfetelefon mit der Nummer 0800/4040020 sowie die Internetseite www.geburt-vertraulich.de