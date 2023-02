"Spaziergänger" in Heidenheim: Ohne Anmeldung, aber mit Polizei

Plus Seit mehr als einem Jahr ziehen sogenannte Montagsspaziergänger durch Heidenheim. Die Stadtverwaltung lässt sie laufen, auch wenn die Versammlung nicht ordnungsgemäß ist.

Die unwirtlichen Temperaturen schrecken die Spaziergänger nicht ab. Immer wieder montags zieht eine ansehnliche Menschenmenge für rund eineinhalb Stunden durch die Heidenheimer Innenstadt. Straßen werden dafür kurzzeitig gesperrt. Mal sind es geschätzt rund 100 Menschen, mal mehr als 150. Egal ob es stürmt, regnet oder eiskalt ist wie in diesen Tagen. Oder schwülheiß wie im Sommer. Der harte Kern ist immer da, man kennt sich, begrüßt sich, nennt sich größtenteils beim Namen.