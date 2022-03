Tierschutz: Mehr als 300 Tiere werden einem Landwirt weggenommen

Plus Anfang Februar werden einem Bauer in Hohenmemmingen im Kreis Heidenheim mehr als 300 Tiere weggenommen. Jetzt äußert sich die betroffene Familie.

Für Familie Bosch aus Hohenmemmingen sah das Leben vom einen auf den anderen Tag völlig anders aus. Gingen die Kinder sonst jeden Morgen und jeden Abend in den Stall, finden sie dort heute nur Leere vor. Zwar leben noch Katzen auf dem Hof, doch die Nutztiere, die bis vor Kurzem zum Hof gehört haben, sind weg. „Das fühlt sich an, als hätte man mir einen Arm ausgerissen“, erzählt Hanne Bosch, die auf dem Mehrgenerationenhof lebt.