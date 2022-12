Voith in Heidenheim: Mehr Aufträge, Umsatz, Bilanz

Plus Das vergangene Geschäftsjahr lief trotz vieler Schwierigkeiten gut für den Heidenheimer Konzern Voith. In allen drei Geschäftsbereichen konnte das Unternehmen zulegen.

Der Voith-Konzern steht gut da und scheint auch für die Zukunft gut aufgestellt. Das geht aus den Zahlen und Prognosen hervor, die Konzernchef Toralf Haag bei der Bilanzpressekonferenz kürzlich vorstellte. So hat etwa der Auftragsbestand, der erstmals die Marke von sieben Milliarden Euro knackte, ein neues Rekordhoch erreicht. Auch der Umsatz und der Jahresüberschuss konnten im abgelaufenen Geschäftsjahr gesteigert werden.