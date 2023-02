Heidenheim

vor 32 Min.

Warum sich die "Omas gegen rechts" in Heidenheim engagieren

Plus Seit der Gründung der Bewegung im Jahr 2017 setzen sich die Mitglieder gegen Hass, Fremden- und Frauenfeindlichkeit ein. Auch in Heidenheim trifft sich regelmäßig eine Gruppe.

Von Jan Beigelbeck Artikel anhören Shape

Alt sein heißt nicht stumm sein! So lautet das Motto der Bewegung „Omas gegen rechts“. Auch in Heidenheim trifft sich einmal im Monat eine Gruppe und plant Aktionen, bei denen die Ablehnung der Gruppe gegenüber Hass und Fremdenfeindlichkeit gezeigt werden soll. Anders als der Name vermuten lässt, sind jedoch nicht nur ältere Frauen Teil der Gruppe. „Jeder ist willkommen“, sagt Lieselotte Hacker-Schwarz. Sie leitet die Sitzungen und ist in der Gruppe für organisatorische Aufgaben zuständig. „Der Altersquerschnitt der Männer und Frauen liegt zwischen 40 und 86 Jahren. Aber auch Jugendliche kommen manchmal unterstützend dazu“, erzählt Hacker-Schwarz.

