Heimat-Check

vor 32 Min.

Das bedeutet der Heimat-Check für den Landkreis Dillingen

Plus Landrat Markus Müller und der Geschäftsführer des Regionalentwicklungsvereins Donautal-Aktiv sprechen mit uns über die Ergebnisse.

Von Benjamin Reif

Der Landkreis Dillingen liegt mit einem Gesamtergebnis von 5,8 leicht über dem Durchschnitt der befragten Landkreise. Was bedeutet das Ergebnis für Sie?



Markus Müller: Wir sind zufrieden, es ist insgesamt ein gutes Ergebnis. Gerade die starke Bewertung im Bereich des Vereinslebens freut mich, es ist eine Bestätigung für die gute Arbeit unserer ehrenamtlich Tätigen. Ungeachtet dessen dürfen wir in allen Bereichen nie aufhören, uns immer wieder anzustrengen. Deshalb haben wir eine lokale Entwicklungsstrategie samt einer Stärken-Schwächen-Analyse entwickelt. Ob gut oder schlecht: Wir werden in jedem Feld alles tun, damit wir unseren Landkreis gut für die Zukunft ausrichten.

