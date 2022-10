Heimat-Check

vor 3 Min.

Der Verkehr ist in Höchstädt das Dauerproblem

Plus Das Ergebnis ist keine Überraschung: Die Bürgerinnen und Bürger sehnen sich nach einer B16-Umfahrung. In vielen anderen Lebensbereichen kann die Stadt dafür punkten.

Von Simone Fritzmeier Artikel anhören Shape

"Ich bin zufrieden." Ein Satz, über den sich wohl viele Bürgermeister und Bürgermeisterinnen freuen würden. Gerrit Maneth tut es. Denn dieses Lob geht direkt an die Stadt Höchstädt. Ein Leser, der bei unserem großen Heimat-Check mitgemacht hat, hat das geschrieben. Er nimmt dabei Bezug auf die Lebensqualität in der Donaustadt. Damit, so schreibt er, sei er voll zufrieden. Innerhalb von Höchstädt liegt die Stadt in dieser Kategorie damit ganz weit vorne – im Landkreis-Vergleich eher nicht. Im Bereich Lebensqualität schafft es die kleine Donaustadt auf Platz 19 von insgesamt 27 Gemeinden. Ein unterdurchschnittlicher Wert, der aber primär auf ein Ergebnis zurückzuführen ist: 2,5 von 10 möglichen Punkten beim Thema Verkehr. Und das ist keine Überraschung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen