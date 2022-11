Heimat-Check

11:46 Uhr

Die Aislinger beklagen die schlechte Busanbindung

Plus Die Aschberggemeinde belegt in unserem Heimat-Check einen der letzten Plätze. Die Aislinger äußern aber nicht nur Kritik an der ÖPNV-Anbindung ihres Ortes.

Von Christina Brummer

Die Aislingerinnen und Aislinger, die in unserem Heimat-Check mitgemacht haben, gehen hart mit ihrem Heimatort ins Gericht. Sie bewerten in den einzelnen Kategorien so, dass der Ort auf Platz 25 von 27 landet. 31 Menschen aus Aislingen haben an unserer Umfrage teilgenommen. Was sagt der Bürgermeister über die schlechte Platzierung? "Das ist eine Momentaufnahme, zudem haben sich nur wenige daran beteiligt", so Jürgen Kopriva. "Mich wirft's jedenfalls nicht um." Der Ort habe mit der Sparkasse und der Raiffeisenbank in der Vergangenheit ein paar Fixpunkte verloren.

