Heimat-Check: Dillingen punktet mit Lebensqualität und Einzelhandel

Plus Dillingen liegt Landkreis beim Heimat-Check auf Platz zwei. In neun von 14 Punkten gibt es überdurchschnittliche Noten. Vor allem bei einem Thema gibt es Handlungsbedarf.

Beim Heimat-Check unserer Zeitung belegt Dillingen unter 27 Landkreis-Kommunen den zweiten Rang. Das dürfte viele Dillinger und Dillingerinnen in ihrer Wahrnehmung bestätigen, einige von ihnen aber nicht vollständig zufrieden machen. Denn der Anspruch der Kreisstädter ist es ja, die Nummer eins im Landkreis zu sein. Dillingen kommt insgesamt auf eine gute Bewertung von 6,5 Punkten, der Landkreis-Durchschnitt liegt bei 5,8. Bei den Themen Einzelhandel (8,8 von zehn Punkten) und Lebensqualität (8,2 Punkte) hat die Kreisstadt im Vergleich Bestnoten erhalten. Im Ranking überholt wird Dillingen nur von der Zusamstadt Wertingen, die von den Teilnehmenden mit einer Durchschnittsnote von 6,9 bewertet wird und auch bei der Lebensqualität (8,6) und dem Einzelhandel (9,1) noch vor der Kreisstadt liegt.