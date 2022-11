Heimat-Check

11:30 Uhr

In Wittislingen freut man sich über Sicherheit und Einzelhandel

Plus Die Menschen fühlen sich in Wittislingen sicher und freuen sich über den Einzelhandel. Die Gastronomie hinkt hinterher. Das Dauerbrennerthema Verkehr beschäftigt die Bürger.

Von Jonathan Mayer Artikel anhören Shape

"Ich finde Wittislingen so lebenswert, wie es in den Ergebnissen durchkommt", sagt Bürgermeister Thomas Reicherzer ( SPD), wenn er sich ansieht, wie die Menschen bei unserem Heimat-Check über die Marktgemeinde abgestimmt haben. Reicherzer ist selbst vor nicht allzu langer Zeit nach Wittislingen gezogen, als er vor zwei Jahren ins Amt gewählt wurde. Und tatsächlich: Die Gemeinde zählt in der Umfrage zu den am besten bewerteten Orten und kommt auf eine Gesamtwertung von 6,2 von 10 – Platz sechs der insgesamt 27 Städte und Gemeinden im Landkreis. Woran liegt's also? Und was könnte besser laufen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen