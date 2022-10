So sehen die Menschen im Landkreis Dillingen ihre Heimat

Plus Von Lebensqualität und Sauberkeit bis zu Gesundheitsversorgung. Wir wollten wissen, wie wohl sich die Menschen im Landkreis Dillingen fühlen. Das sind die Ergebnisse.

Wo läuft es gut, was könnte besser sein? Wie wohl fühlen sich die Menschen in den Orten im Landkreis Dillingen? Das wollten die Donau Zeitung und die anderen Heimatausgaben der Augsburger Allgemeinen wissen – und zwar von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser. 2284 Menschen haben beim Heimat-Check allein aus dem Landkreis Dillingen mitgemacht. Ihr Gesamturteil: Der Landkreis ist genau im Durchschnitt. Doch auffällig ist, welche Themengebiete besonders gut bewertet werden.