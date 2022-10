Heimat-Check

12:00 Uhr

Syrgenstein ist beim Heimat-Check auf dem Treppchen

Plus Nur Wertingen und Dillingen schneiden beim Ranking im Landkreis Dillingen besser ab als die Bachtal-Kommune. Bürgermeisterin Mirjam Steiner hat einen Wunsch.

Von Berthold Veh

Für Syrgensteins Bürgermeisterin Mirjam Steiner (SPD) liefert der Heimat-Check unserer Zeitung ein mit Spannung erwartetes Stimmungsbild. Das Ergebnis decke sich in vielem mit ihrer Einschätzung, sagt die Rathauschefin. "Der Heimat-Check ist eine schöne Bestätigung, dass wir in den vergangenen Jahren in Syrgenstein nicht viel falsch gemacht haben", freut sich Steiner.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

