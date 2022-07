Hitzewelle im Landkreis Dillingen hält weiter an

Unser Wetterbeobachter Benjamin Grimm sagt auch für die nächsten Tage Höchsttemperaturen voraus. Und er hat einen wichtigen Tipp: "Es gibt keine Mittagshitze". Was das bedeutet.

Ist das heiß! Mehr Sommer geht nicht, oder?



Benjamin Grimm: Sagen wir mal so: Nach den doch recht heißen Tagen müssen wir auch noch bis voraussichtlich Mitte nächste Woche immer wieder mit Tageshöchsttemperaturen von über 30 Grad rechnen. Aber die jetzt dann wieder vermehrt auftretende Schwüle, lässt uns auch Temperaturen unter 30 Grad als unangenehm empfinden.

Ist das aktuell der Sommer-Höhepunkt?



Grimm: Nach aktuellem Stand lässt ein nochmaliger Heißluftvorstoß aus Frankreich am Montag auch im Landkreis Dillingen die Temperaturen erneut deutlich über 30 Grad klettern.

Ist die Hitze für diese Jahreszeit normal? Oder im Vergleich zu den vergangenen Jahren extrem?



Grimm: Geht man nur von den Tageshöchstwerten aus, hält es sich bei uns noch im Rahmen. Schaut man sich jedoch die Temperaturen in Teilen von Deutschland und vor allem in Westeuropa an, so gibt das zu bedenken. In London wurden am Dienstag 40 Grad gemessen. Das gab es noch nie. Ja, und auch die Dauer der heißen Tage hintereinander werden extremer.

Thema Trockenheit: Wie schlimm ist der Landkreis davon betroffen?



Grimm: Jeder, der momentan stundenlang seinen Garten wässert und auch durch den Landkreis fährt, sieht und weiß, dass mittlerweile große Trockenheit herrscht.

Gibt es Regionen im Kreis, wo es besonders trocken ist?



Grimm: Das Kesseltal und der Landkreis südlich der Donau sind momentan die trockensten Gebiete. Waren manche Orte, etwa wie Ellerbach, in den vergangenen Jahre, die niederschlagsreichsten Orte, fehlen heuer bisher rund 200 Millimeter Niederschlag - im Vergleich zu den letzten fünf Jahren. Ähnlich schaut es an der Wetterstation in Fristingen aus. Hier ist ebenfalls ein Defizit von rund 200 Millimeter zu verzeichnen.

Wo ist der heißeste Ort im Landkreis Dillingen?



Grimm: Am heißesten ist es im Donauried. Glück hatten wir bis Mitte der Woche mit kühlen Nächten. In Bachhagel wurden am Montagmorgen beispielsweise erfrischende sechs Grad gemessen.

Thema Waldbrandgefahr - auch bei uns?



Grimm: Ja, sie ist sehr hoch. Gebietsweise Schauer und Gewitter lindern nur bedingt.

Hat der Wetterexperte auch Tipps, dass die Hitze nicht ganz so schlimm ist?



Grimm: Vor allem in Innenräumen nicht alles verbarrikadieren und auch tagsüber für Durchzug sorgen. Ausreichend trinken und unnötige Anstrengungen im Freien zwischen 14 und 18 Uhr vermeiden. Die höchsten Temperaturen werden an heißen Sommertagen erst in diesem Zeitraum gemessen. Es gibt keine Mittagshitze.

Zur Person: Benjamin Grimm lebt in Ellerbach und betreut unter anderem die Wetterstation in Bachhagel und misst Werte für den Deutschen Wetterdienst.