„Herausfinden, was gut ist und woran Menschen sich orientieren können“

Liebe Leserin, lieber Leser,

in Lauingen, im Oberen Brunnental, steht der Eichbrunnen, die älteste Fass-Eichanstalt Bayerns. Dort prüften Eichmeister das Fassungsvermögen der Fässer und drückten ihnen das amtliche Prüfsiegel auf, wenn das Fass der Norm entsprach, das Maß für gut befunden wurde.

Icon Vergrößern Rainer Lüters, Diplomtheologe Lauingen Foto: Horst von Weitershausen Icon Schließen Schließen Rainer Lüters, Diplomtheologe Lauingen Foto: Horst von Weitershausen

Um das Prüfen geht es auch in der Jahreslosung für 2025. Paulus ermuntert seine Gemeinde: „Prüft aber alles und das Gute behaltet.“ (1. Thessalonicher 5, 21). Anders aber als bei der Prüfung eines Fasses, bei der die Größe und die Qualität des Holzes entscheidende Kriterien sind, ist eine gemeinsame Kriterienfindung bei der Prüfung von Lebenseinstellung und Verhalten gar nicht so einfach. Gerade bei der heutigen Nachrichtenflut und den vielen Fake-News ist es nach dem Satz von Paulus zentrale Aufgabe eines jeden Christen, alles immer genau und wieder von Neuem zu prüfen. Es geht darum, herauszufinden, was gut ist und woran Menschen sich orientieren können.

„Als Christ bin ich aufgefordert, nach dem Willen Jesu zu leben“

Da gibt es auf der Welt verschiedene Wege. Als Christ vertraue ich auf die gute Nachricht, dass Gott in seiner Liebe als kleines Kind in diese Welt eingetreten ist, dass er das menschliche Leben durch und durch bis zum Ende erlebt hat, um die Menschen zu sich zu ziehen und zu erlösen. Diese Tat wartet auf Antwort. Als Christ bin ich aufgefordert, nach dem Willen Jesu zu leben und ihn durch meine eigene Lebensführung zu verkündigen.

Es geht darum, alles wertzuschätzen, was Gott gemacht hat: Gott hat den Menschen ihre Mitmenschen zur Seite gestellt; er will, dass sie ihren Nächsten (auch den Fremden) achten, wo auch immer sie ihm begegnen. Gott hat den Menschen die Natur in ihren unterschiedlichen Facetten als Lebensgrundlage zur Verfügung gestellt; er will, dass sie diese schützen. So kann auch den kommenden Generationen ein Leben in Würde ermöglicht werden. Gott will, dass die Menschen sich nicht über ihn erheben, sondern ihre technischen Möglichkeiten und ihre Begabungen als sein Geschenk anerkennen und so zu seinem Ruhm beitragen.

Dass Sie in diesem Jahr ein Stück weit das Gute erkennen und Ihr Leben daran ausrichten können, das wünsche ich Ihnen.

Alles Gute und Gottes Segen für 2025

Ihr Rainer Lüters, Diplom-Theologe, Lauingen