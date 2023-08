Herbrechtingen

vor 18 Min.

Diese Försterin macht mit dem E-Bike Jagd auf Borkenkäfer

Plus Herbrechtingens Stadtförsterin Karin Baur hat jetzt ein Dienstrad, das nicht nur Sprit spart, sondern auch die Arbeit erleichtert. Damit geht sie nun auf Streife.

Von Christine Weinschenk, Jens Eber

Försterinnen und Förstern begegnet man häufig, wenn sie mit staubigen oder verschlammten Geländewagen durch den Wald fahren. Aber es gibt Ausnahmen: Karin Baur kann man neuerdings auf dem Fahrrad im Wald sehen, genaugenommen auf dem Dienst-E-Bike. „Das Fahrrad ist super fürs Monitoring“, sagt die beim Landkreis Heidenheim tätige Försterin, die für den Herbrechtinger Stadtwald zuständig ist. Monitoring, das bedeutet, dass Baur jeden Tag gewissermaßen Streife fährt und nach Fichten Ausschau hält, die vom Borkenkäfer befallen sind.

Das E-Bike, sagt Baur, habe den Vorteil, dass sie auch mal in mit dem Auto nicht befahrbare Gassen abbiegen könne, außerdem könne sie ihre Fahrgeschwindigkeit so anpassen, dass sie den Wald optimal inspizieren könne. Nicht zuletzt hat Baur die Erfahrung gemacht, dass Waldbesucher sehr positiv auf ihr neues Dienstfahrzeug reagieren, weil sie an trockenen Tagen nicht mehr vom fahrenden Auto eingestaubt werden. „Und ich verbrauche weniger Sprit“, sagt sie. Unterlagen und Kleinwerkzeug transportiert sie in Satteltaschen und in einem Korb, für längere Fahrten kommt das Rad auf den Gepäckträger am Dienstwagen. Abends nimmt sie es zum Laden mit nach Hause.

