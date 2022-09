Herbrechtingen

Wie ein Herbrechtinger Verein gegen Flächenverbrauch kämpft

Plus Aus der Herbrechtinger Interessengemeinschaft gegen Flächenverbrauch ist nun ein Verein geworden. Das Anliegen hat sich nicht geändert: mehr Lebensqualität bei weniger Versiegelung.

Flächenverbrauch stoppen, Lebensgrundlagen erhalten: Die Ziele, die sich der jüngste Herbrechtinger Verein gesetzt hat, führt er schon im Namen an. Am 13. Juli dieses Jahres fand die Gründungsversammlung statt. Ins Licht der Öffentlichkeit getreten war die Interessengemeinschaft Flächenverbrauch stoppen – Lebensgrundlagen erhalten bereits im Frühjahr. Anlass waren die bekannt gewordenen Überlegungen der Stadtverwaltung, im Zuge der anstehenden Fortschreibung des Regionalplans 2035 oberhalb des Eselsburgers Tals und im Umfeld des Industrieparks A 7 weitere Gewerbeflächen auszuweisen. Diese Gebiete sind inzwischen auch aufgrund von Protesten aus der Bürgerschaft und nach Vorlage von 2000 gesammelten Unterschriften von der Verwaltung aus der Vorschlagsliste zurückgezogen worden. Doch weiterhin will sich die Stadt für den Zeitraum bis 2035 im Regionalplan zusätzlich 84 Hektar Fläche für Gewerbe und Wohnungsbau auf ihrer Markung sichern.

