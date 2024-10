Hildegard Wanner führt den Stiftungsrat der Regens-Wagner-Stiftungen

Die Mitglieder des Stiftungsrats der Regens-Wagner-Stiftungen haben Hildegard Wanner am Mittwoch in ihrer Sitzung in Dillingen einstimmig zur Vorsitzenden des Stiftungsrats gewählt. Die erfahrene Kommunalpolitikerin und bisherige stellvertretende Vorsitzende übernimmt damit die Aufgaben von Sr. Gerda Friedel, die im Frühsommer dieses Jahres verstorben ist.

Dem Gremium gehört Hildegard Wanner bereits seit 2013 an

Hildegard Wanner gehört seit 1. September 2013 dem Gremium an. Neun Jahre lang übte die frühere Höchstädter Bürgermeisterin das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden aus. Diese Aufgabe übernimmt nun Schwester Martina Schmidt, Provinzleiterin der deutschen Provinz der Dillinger Franziskanerinnen. Die Mitglieder des Stiftungsrats sprachen auch ihr einstimmig das Vertrauen aus. Die beiden Verantwortlichen haben laut Pressemitteilung schon in ihren bisherigen Aufgaben- und Tätigkeitsfeldern vielfach gezeigt, wie man mit Gottvertrauen und Wagemut gute Wege in die Zukunft ebnen und gestalten kann.

Stiftungsvorstand, Stiftungsrat und die zentrale Verwaltung aller acht zum Regens-Wagner-Verbund zusammengeschlossenen Stiftungen haben in Dillingen, dem Gründungsort der Regens-Wagner-Stiftungen, ihren Sitz. In 14 regionalen Zentren an über 50 Standorten in Bayern sowie einer Einrichtung in Ungarn berät, begleitet und fördert Regens Wagner rund 10.000 Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen jeden Alters. Derzeit sind bei Regens Wagner knapp 7600 Mitarbeitende in Voll- und Teilzeit beschäftigt. (AZ)