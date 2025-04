„Hillu´s Herzdropfa“ am Sonntag im Stadtsaal

Der Nachholtermin der Doppelvorstellung von „Hillu´s Herzdropfa“ findet am Sonntag, 13. April, im Dillinger Stadtsaal statt. Die ursprünglich am 30. März geplanten Auftritte waren wegen Krankheit kurzfristig verlegt worden. Tickets und Uhrzeit vom ursprünglichen Termin behalten ihre Gültigkeit. Aufgrund von Rückgaben sind nun wieder einige Restplätze für den Nachholtermin (Beginn 14 und 19 Uhr) verfügbar. Diese sind erhältlich im Bürgerbüro Dillingen, unter www.reservix.de sowie nach Verfügbarkeit an der Tages- beziehungsweise Abendkasse je eine Stunde vor Vorstellungsbeginn.

Das Programm lautet „Unser hailigs Dialekte“

Das beliebte schwäbische Comedy-Duo „Hillu´s Herzdropfa“ widmet sein Programm „Unser hailigs Dialekte“ der Sprache ihres Herzens – dem „älblerischen“ Dialekt. Denn „was will dr Mensch no mai, als wia a ächter Schwob zom sei!“ Hiltrud Stoll und Franz Auber haben in ihrer langjährigen Bühnenkarriere die Erfahrung gemacht, dass der Dialekt keineswegs nur eine Sprache der alten Leute ist. Auch junge Generationen schätzen das „Albschwäbisch“. Hillus Herzdropfa holen ihre Herzenssprache aus dem familiären Raum und bringen sie auf die Bühne. (AZ)