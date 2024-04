Keine Verletzten, aber hoher Sachschaden nach Unfall in Hinterried

In Hinterried hat es gekracht. Beide beteiligten Autos wurden schwer beschädigt.

In der Keltenstraße, Ecke Dorfstraße, ist es am Sonntagabend in Hinterried zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws gekommen. Gegen 19.30 Uhr befuhr eine 44-Jährige mit ihrem Pkw die Dorfstraße in westliche Fahrtrichtung. Im Einmündungsbereich zur Keltenstraße bog sie nach links ab und missachtete dabei die Vorfahrt einer 40-Jährigen, welche ihrerseits die Keltenstraße mit ihrem Pkw in nördliche Fahrtrichtung befuhr.

Infolgedessen kollidierte die 40-Jährige mit ihrer Fahrzeugfront gegen die linke Fahrzeugseite der 44-jährigen Unfallverursacherin. Beide Fahrzeuge erlitten entsprechende Unfallschäden, wobei der Gesamtschaden vor Ort auf rund 18.000 Euro geschätzt wurde. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die 44-Jährige Unfallverursacherin muss nun mit einem Bußgeld wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung rechnen. (AZ)