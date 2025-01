Hitradio RT1: Comedy-Club kommt nach Dillingen

Haben Sie Lust auf gute Witze? Dann sind Sie am Mittwoch, 5. Februar, in der Havana Bar in Dillingen richtig. Denn dort macht der Comedy-Club von Hitradio RT1 Station. Einen Abend lang werden die Akteurinnen und Akteure gemeinsam mit Moderatorin Larissa Schütz mal wieder so richtig die Lachmuskeln der Gäste strapazieren. Und vielleicht entdecken Besucher und Besucher bei der Veranstaltung des Augsburger Radiosenders ihren neuen Lieblingscomedian.

Der Comedy-Club findet in der Regel in Augsburg statt, gelegentlich aber auch in der Region. Mit dabei sind bekanntere Komiker, aber auch Newcomer mit ihren unterschiedlichen Programmen. Gelacht werden darf an diesem Mittwoch, 5. Februar, in der Havana Bar (Großen Allee 37) von 20 bis etwa 23 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr.

Der Comedy-Club findet erstmals in Dillingen statt

Wie Marina Steimer von der Havana Bar mitteilt, ist für leckere Cocktails und die passenden Snacks gesorgt. Die Betreiberin freut sich, dass die Veranstaltung von Hitradio RT1 „erstmals in Dillingen“ stattfindet. Damit es nicht zu voll wird, erfolgt die Anmeldung für Interessierte über eine Gästeliste unter rt1.imsueden.de/der-hitradio-rt1-comedy-club-2024-450807 (bv)