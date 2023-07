Hoch die Hände, Schuljahresende!

Freuen konnten sich am Freitag nicht nur die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4a an der Dillinger Grundschule. Überall im Landkreis gab es gestern die Zeugnisse und damit erst einmal den Startschuss für die Ferien. Auch wenn vielleicht nicht jede Note ein Lächeln aufs Gesicht zaubert, können sich die Schüler jetzt erst einmal zurücklehnen, bis das nächste Schuljahr mit neuen Herausforderungen wartet. Egal, ob gute oder weniger gute Noten: Die Donau-Stadtwerke Dillingen Lauingen haben in diesem Jahr wieder gute Neuigkeiten für die alle Kinder zum Ferienstart. Näheres findet sich in der Meldung auf Seite 26 Text: AZ, Foto: Aumiller