Die Baupläne der BSH Hausgeräte sind eine gute Nachricht für den Landkreis Dillingen

Die Nachricht im Dillinger Stadtrat war am Montagabend ein Kontrastprogramm zu den täglichen Wirtschaftsmeldungen, die von Flaute, Rezession, Strafzöllen und Stellenabbau berichten. Die BSH Hausgeräte GmbH plant am Standort in Dillingen eine weitere millionenschwere Investition. Nach dem Bau des automatischen Kleinteilelagers soll im Dillinger Geschirrspülerwerk ein Hochregallager entstehen. 115.000 Geräte werden darin Platz haben. Das Lager ist ein weiteres Puzzleteil, durch das die Produktion in Dillingen noch effizienter werden soll, erläuterte Werkleiter Claus Köther.

Das Dillinger Geschirrspülerwerk ist gegenwärtig von seinen Rekorden etwas entfernt

Von seinen Rekordzahlen ist das Dillinger Geschirrspülerwerk gegenwärtig etwas entfernt. Es laufen derzeit 8700 Geräte täglich von den Bändern. Vor einigen Jahren waren es schon einmal 12.000 Geschirrspüler, die an einem Tag in Dillingen produziert wurden. Und die Mitarbeiterzahl lag bei 2800. Derzeit sind etwa 2500 Menschen im Dillinger Werk beschäftigt. Damit ist die BSH Hausgeräte immer noch der mit Abstand größte Arbeitgeber im Landkreis.

Die Region braucht die BSH Hausgeräte als Arbeitgeber

Dass das Unternehmen jetzt nach dem automatisierten Kleinteilelager weitere Millionen Euro in ein Hochregallager investiert, ist ein sehr gutes Zeichen, das Zuversicht geben sollte. Wer so viel Geld ausgibt, der hat eine langfristige Perspektive für den Standort – nach dem Motto: „Wer investiert, der bleibt.“ Für die Stadt und den Landkreis Dillingen ist das eine gute Nachricht. Die Region braucht die BSH Hausgeräte als Arbeitgeber.