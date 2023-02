Polizei-Spezialeinheit führt Einsatz in Hochstein durch

In einem Bissinger Ortsteil war die Polizei am Mittwochabend mit Spezialkräften im Einsatz. Ob der Einsatz mit anderen Razzien in Verbindung steht, ist noch unklar.

In Hochstein, einem Ortsteil von Bissingen, soll es am Mittwochabend einen Einsatz einer Polizei-Spezialeinheit gegeben haben. Das bestätigte ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Aalen am Donnerstag. Mehr Details zum Einsatz nannte der Sprecher nicht. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart leite in diesem Zusammenhang die Ermittlungen und müsse prüfen, welche Informationen dazu veröffentlicht werden könnten.

Am Mittwoch gab es weitere Einsätze in Oberbayern und der Oberpfalz

Am Mittwochabend war ebenfalls bekannt geworden, dass es wohl am Morgen weitere aufsehenerregende Polizeieinsätze in Bayern gegeben hat. Bei Einsätzen in Oberbayern und der Oberpfalz wurden Wohnungen von Menschen durchsucht, die mutmaßlich in Zusammenhang mit der Reichsbürger-Szene stehen. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft in München mit. Die Beschuldigten stünden unter Verdacht, die Sabotage von Strommasten geplant zu haben, um einen Umsturz herbeizuführen. Ob der Einsatz in Hochstein mit den Razzien in der Oberpfalz und in Oberbayern in Verbindung steht, ist bislang nicht bekannt. Mehr Informationen folgen in Kürze. (mit dpa)

