Hochstein/Wertingen

17:30 Uhr

Diese Schüler aus Wertingen eröffnen das Rock-Festival in Hochstein

Das ist die Band „Inside Out“: (von links) Luis, Alexander, Jonathan, Valentin, Theo und Sängerin Maiara. Die jungen Nachwuchsmusiker dürfen das Wisdom-Tooth-Festival am 16. Juli in Hochstein eröffnen.

Plus Erst die Flötengruppe, dann „Inside Out“: Diese Nachwuchsmusiker stehen neben den großen Metal-Stars am 16. Juli auf der Bühne im Wildbachstadion in Hochstein. Aufregung?

Von Simone Fritzmeier

Lässig hat sie den Kapuzenpulli bis tief ins Gesicht gezogen. Maiara sitzt auf dem Stuhl und blättert durch die Liedzettel vor ihr. Nach und nach kommen die Jungs in den Proberaum. Ein kurzes Abklatschen, dann bauen sie ihre Instrumente auf, stecken die Kabel in die Lautsprecher und stimmen die Gitarren ein. Unaufgeregt, ohne große Worte.

