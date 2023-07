Hochstein

Wisdom Tooth 2023: Metal-Festival trotzt der Hitze

Wisdom Tooth 2023 Samstag Wisdom-Tooth-Festival in Hochstein (Bissingen).

Plus Beim Wisdom-Tooth-Festival in Hochstein herrscht am Wochenende familiäre Metal-Stimmung. Wegen der brütenden Hitze ist vor allem eines gefragt: Wasser.

Schwarz ist bei diesem Wetter eigentlich keine besonders dankbare Farbe. Die Sonne sticht am Samstag wie verrückt vom Himmel, das Thermometer zeigt Temperaturen weit über 30 Grad an. Doch die dunklen Band-Shirts gehören zum Metal-Fankult einfach dazu. Mehr als 1000 Fans der harten Gitarrenmusik kommen am Wochenende im Bissinger Ortsteil Hochstein zusammen, um beim Wisdom-Tooth-Festival dabei zu sein.

Am Freitag spielen J.B.O. aus Erlangen. Die Fun-Metal-Band sind die Headliner beim Wisdom-Tooth-Festival im Kesseltal. Foto: Harald Paul

Im Kesseltal herrscht Ausnahmezustand, am Freitag muss wegen des großen Andrangs sogar der Parkplatz erweitert werden. Die Festivalgängerinnen und -gänger versuchen, sich mit der Hitze zu arrangieren: Alle suchen sie den Schatten, noch beliebter sind die Wasserstationen, an den sich die Fans kostenlos abkühlen können. Der guten Stimmung tut das heiße Wetter aber keinen Abbruch. Das Festival läuft wie schon im vergangenen Jahr friedlich ab, im Wildbachstadion herrscht eine einzigartige Atmosphäre.

