Ein Katastrophen-Anhänger für die Peterswörther Wehr

Das Hochwasser im Juni 2024 hat die gesamte Region in Ausnahmezustand versetzt. Im Landkreis Dillingen war neben Wertingen vor allem der Gundelfinger Stadtteil Peterswörth stark betroffen. Das Wasser stand zum Teil dutzende Zentimeter hoch auf der Hauptstraße, damit auch in den Häusern. Zahlreiche Keller waren vollgelaufen und einige Anwohner kämpfen noch heute mit den Folgen. Zusammen mit zahlreichen Floriansjüngern aus der Umgebung war auch die Peterswörther Feuerwehr mit zahlreichen Personen im Einsatz. An Feuerwehrleuten habe es nicht gefehlt, erklärt der Vorsitzende Martin Winkler. Doch, dass es im Ort nur ein Feuerwehrfahrzeug gibt, habe sich als Problem herausgestellt. Denn das kann sich nicht teilen, egal, wie viele Leute helfen. Deshalb will man sich jetzt selbst helfen, und zwar mit einem eigenen Katastrophen-Anhänger.

