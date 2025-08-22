Hochwasser: Landratsamt Dillingen will weitere Messen zum Thema Eigenvorsorge anbieten

Die Hochwasserkatastrophe im Juni 2024 hat gezeigt: Hochwasser kann jeden treffen und oft schneller als gedacht. Keller liefen voll, Heizöltanks trieben auf, Häuser und Sportanlagen wurden beschädigt. Viele Menschen, Firmen und Vereine standen vor größten Problemen und Herausforderungen. Hochwasser kennt zudem keine Gemeindegrenzen: Alles hängt oft mit allem zusammen. Frühzeitige und eigenverantwortliche Vorsorge kann deshalb ein Baustein von mehreren sein. Darauf weist das Landratsamt in einer Pressemitteilung hin. Die Verantwortlichen der Behörde erklären, dass sich neben notwendigen Verbesserungen bei Hochwasserschutzmaßnahmen in den betroffenen Kommunen natürlich auch Fragen zur möglichen Eigenvorsorge von Betroffenen stellen würden, um für den hoffentlich nicht eintreffenden nächsten Fall gut vorbereitet zu sein. Vor diesem Hintergrund setzt das Regionalmanagement beim Landratsamt Dillingen beim Baustein Eigenvorsorge auf umfassende Information zu gezielter Prävention.

„Als eine bedeutende und viel gefragte Zusammenfassung von entsprechenden ersten Anhaltspunkten stellt sich bei den Fragen zur individuellen Vorsorge die 2022 veröffentlichte sowie im ganzen Landkreis verteilte Hochwasserbroschüre heraus“, heißt es in der Pressemitteilung. Sie enthalte praktische Hinweise zur Eigenvorsorge, Checklisten für den Notfall, Tipps für bauliche Schutzmaßnahmen sowie Informationen zu Fluss- und Starkregenereignissen – inklusive der oft unterschätzten Gefahr durch Sturzfluten.

Im Landkreis Dillingen gab es zwei Messen zum Thema Hochwasserschutz

In der laufenden Förderperiode habe das Regionalmanagement zudem zwei erfolgreiche Veranstaltungen organisiert. Im Oktober 2024 fand in der Stadthalle Wertingen ein Hochwasserschutztag mit rund 150 Besucherinnen und Besuchern statt. Im März 2025 folgte eine weitere Informationsveranstaltung in Gundelfingen, bei der ebenfalls über 150 Teilnehmende Hinweise zum Gebäudeschutz, zu Verhaltensregeln und Vorsorgemöglichkeiten erhielten. Die Resonanz zeigt deutlich: Die Bevölkerung sucht gezielt nach Informationen um auch selbst Vorkehrungen treffen zu können.

Genau deshalb ist es das Ziel des Regionalmanagements, mit Beginn der neuen Förderperiode ab Oktober 2025 an einer Weiterentwicklung dieser Formate zu arbeiten. Dabei sollen die Bürgerinformationsmessen noch breiter, unter stärkerer Einbeziehung von lokalen Gegebenheiten, aufgestellt werden.

Bürger und Bürgerinnen im Landkreis Dillingen sollen Warnapps installieren

„In diesem Zusammenhang gilt es, das Thema Hochwasservorsorge immer wieder in den Blick zu nehmen“, betont Landrat Markus Müller. „Dies zeigen uns die Rückmeldungen zu den vielen Schäden und Situationen. Individuelle Hilfestellungen von baulichen Anpassungen über digitale Warn-Apps bis hin zu Verhaltensempfehlungen während eines Extremereignisses sind gefragt.“ Deshalb stehe die Hochwasserinformationsbroschüre zum Download als Zusammenfassung für alle Interessierten zur Verfügung. Darauf aufbauend gelte es aber auch, im Regionalmanagement weiter am Thema zu arbeiten, fasst Müller zusammen. „Eigenvorsorge ist ein wichtiger Baustein in den vielen Bereichen des Hochwasserschutzes, der eine Gemeinschaftsaufgabe ist“, so Müller.

Info: Weitere Hinweise zur Eigenvorsorge bei Hochwasser sowie die Broschüre finden sich im Internet unter www.landkreis-dillingen.de. Außerdem rät das Landratsamt Warnapps wie Nina, Katwarn, oder „Meine Pegel“ aufs Smartphone laden. (AZ)