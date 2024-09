Wertingen packt Hochwasserschutz am Eisenbach an

Mag der schmale Eisenbach in Wertingen auch noch so unscheinbar und harmlos wirken: Bei Starkregenereignissen sorgt er immer wieder für Schwierigkeiten. Dann führt er oft große Wassermengen, tritt über die Ufer und verursacht Schäden bei den Anliegern. Um solche Probleme künftig vermeiden zu können, möchte die Stadt Wertingen an dem Bächlein – grob zwischen Friedhof und dem Versandhaus Buttinette – Maßnahmen zum Hochwasserschutz treffen. Auf Nachfrage erklärt Stadtbaumeister Anton Fink, dass die Kommune bereits eine Konzeptentwicklung durch das Planungsbüro Steinbacher Consult in Auftrag gegeben habe. Doch noch stehe man ganz am Anfang der Planungen.

