Höchstädt

100 Tage Bürgermeister in Höchstädt: "Ich bin immer noch der Stephan"

Plus Seit März ist Stephan Karg der Rathauschef in Höchstädt. Was er in dieser Zeit schon alles erlebt hat und was ihm besonders wichtig ist.

Von Simone Fritzmeier

Eigentlich hätte er an diesem Vormittag einen Termin in Augsburg gehabt. Der wurde spontan verschoben. Die Lücke im Kalender ist aber nur kurz leer. Etwas, was Stephan Karg schnell gelernt hat. "Man kann noch so strukturiert sein, am Ende kann jeder Tag anders sein", sagt er lachend, greift zu der blauen Kaffeetasse vor ihm auf dem Tisch und nimmt einen kräftigen Schluck. Auf der Tasse ist zu lesen: "Bester Papa". Die hat er von seinen zwei Töchtern. "Meine Familie ist immer bei mir", sagt Karg und zeigt auf das Foto, auf dem er mit seiner Frau und den beiden Kindern zu sehen ist. "Sie unterstützen mich bei allem und halten mir den Rücken frei." Ohne diesen Rückhalt würde es nicht gehen, betont er.

Seit März ist Stephan Karg der Erste Bürgermeister der Stadt Höchstädt, am Samstag ist er genau 100 Tage im Amt. Drei intensive Monate liegen hinter ihm und: "Ich muss lernen, dass nicht immer alles so schnell geht, wie ich es umsetzen wollen würde. Es gibt mehr Hürden, Verwaltungsabläufe sind anders. Aber genau diese Herausforderung macht mir Spaß", sagt er und strahlt über das ganze Gesicht.

