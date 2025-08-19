16-Jähriger stürzt mit Kleinkraftrad in Höchstädter Kreisverkehr

Ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer ist im Kreisverkehr an der Donauwörther Straße und Lutzinger Straße in Höchstädt gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Er fuhr gegen 4.15 Uhr mit seinem Leichtkraftrad in Richtung Süden durch den Kreisverkehr. Nach Angaben der Polizei war laut ersten Erkenntnissen eine falsche Lenkbewegung der Grund, warum der Jugendliche die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und ins Schleudern geriet. Er stürzte, ohne dass weitere Fahrzeuge beteiligt waren. Der Rettungsdienst versorgte den jungen Fahrer noch an der Unfallstelle. Das Motorrad wurde nur leicht beschädigt. Laut Polizei beläuft sich der Schaden auf etwa 1000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Höchstädt war mit 20 Einsatzkräften im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und die Fahrbahn zu reinigen. (AZ)

