1600 Euro Schaden: Diesel illegal von Lastwagen in Höchstädt abgezapft

Aus zwei in Höchstädt abgestellten Lastwagen wurden mehrere hundert Liter abgezapft. Wer hat etwas beobachtet?

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden aus zwei Lkws insgesamt 650 Liter Diesel abgezapft. Die beiden Lkws waren auf einem Parkplatz an der Dillinger Straße auf Höhe der 40er-Hausnummern in Höchstädt abgestellt.

Der Vermögensschaden wird mit rund 1200 Euro beziffert. Die Polizei Dillingen bittet um Hinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)