22-Jähriger aus Höchstädt wird vorläufig festgenommen

Die Dillinger Kriminalpolizei hat den Verdacht, dass ein 22-Jähriger aus Höchstädt mit Betäubungsmittel handelt. Nun wurde seine Wohnung durchsucht.

Beamte der Dillinger Kriminalpolizei haben am Dienstag die Wohnung eines 22-Jährigen in Höchstädt durchsucht. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zuvor hatte sich der Verdacht erhärtet, dass der Mann mit Betäubungsmittel handelt. In seiner Wohnung fanden die Beamten 700 Gramm Amphetamin und etwa 150 Gramm Kräutermischung.

Der Richter erließ einen Haftbefehl

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der Mann vorläufig festgenommen und dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Richter erließ einen Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Dem 22-Jährigen wird illegaler Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen. (pol)

