22-Jähriger mit frisiertem E-Bike und unter Drogen in Höchstädt erwischt

Einen 22-Jährigen hat die Polizei am Mittwochabend in Höchstädt aus dem Verkehr gezogen. Er stand offenbar unter Drogen und war noch dazu mit einem frisierten E-Bike unterwegs. Eine Zivilstreife stoppte laut Polizeibericht den Verkehrssünder am Oberen Weberberg. „Das Fahrrad des 22-Jährigen war mit nicht zugelassenen technischen Umbauten versehen, die zu einer höheren als der zugelassenen Endgeschwindigkeit für E-Bikes geführt hat“, meldet die Polizei.

22-Jähriger hatte sein E-Bike umgebaut

„Ein Gasgriff am Fahrrad sorgte für einen eigenständigen Betrieb ohne Treten der Pedale.“ Dafür hätte der junge Mann eine Fahrerlaubnis und einen eigenen Versicherungsschutz gebraucht. Zudem war der Mann offenbar bekifft. Der Mann musste sich einer Blutentnahme entziehen. Sein Fahrrad stellten die Beamten sicher. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eines Vergehens gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 22-Jährigen. (AZ)