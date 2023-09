35-Jähriger löst mit Zigarette Feuerwehreinsatz in Höchstädt aus

Ein Mann hat sich unerlaubt in einem Haus in Höchstädt aufgehalten. Er löste zusätzlich mit seiner Zigarette einen Brand aus.

Eine Streifenbesatzung bemerkte am Donnerstag eine brennende Holztüre, die zu einem Erdkeller eines Gartengrundstücks am Schleifmühlweg in Höchstädt gehörte. Bei der Nachschau konnte ein 35-jähriger Höchstädter angetroffen werden, der sich verbotswidrig im Keller aufgehalten hatte und dort Bier trank.

Er trank auch Bier

Zudem rauchte er und warf die glimmenden Zigarettenstummel in einem von ihm errichteten Holzhaufen, der daraufhin Feuer fing und auf die Holztüre überging. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro. Durch die Feuerwehr Höchstädt, die mit 20 Einsatzkräften vor Ort war, wurden die Brandherde abgelöscht.

Durch das rechtzeitige Auffinden des 35-Jährigen trug dieser keine Verletzungen davon. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg musste er sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen, zudem wird nun gegen ihn wegen Brandstiftung ermittelt. (AZ)