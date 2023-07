35-Jähriger verletzt sich schwer bei Baumarbeiten in Höchstädt

Der Mann aus dem Kreis Augsburg ist sechs Meter in die Tiefe gestürzt.

Schwere Verletzungen erlitt ein 35-jähriger Mann aus dem Kreis Augsburg am Dienstag nach einem Sturz bei Baumpflegearbeiten in Höchstädt. Gegen 13.15 Uhr führte der Mann die Arbeiten an einem Baum in einer Grünanlage in der Straße „Am Graben“ durch.

Obwohl er mit einem Kletterseil und einer Astverankerung gesichert war, brach der oberste Ast des Baumes ab und der 35-Jährige stürzte aus etwa sechs Metern zu Boden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Augsburger Universitätsklinik geflogen. Ein Fremdverschulden ist auszuschließen. (AZ)