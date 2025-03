50 Jahre der Firma Grünbeck treu gewesen

Im „grünen Forum“ in Höchstädt die jährliche Ehrungsfeier der Grünbeck AG statt. In einer feierlichen Atmosphäre wurden langjährige Mitarbeitende und Ruheständler für ihre Verdienste und ihre Treue zum Unternehmen geehrt. Personalleiterin Sandra Stricker überbrachte in ihrer Ansprache auch die persönlichen Grüße des Grünbeck-Vorstands Dr. Günter Stoll. Er ließ ausrichten: „Es ist mir eine große Ehre, unsere langjährigen Mitarbeiter und Ruheständler zu würdigen. Ihr Engagement und Ihre Loyalität haben unser Unternehmen zu dem gemacht, was es heute ist.“

Die acht Ruheständler wurden nach vielen Jahren mit großem Dank und einem Präsent in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Besonders hervorgehoben wurde bei der Feier die langjährige Betriebszugehörigkeit der 25 Jubilare, die für ihre 10, 25, 40, 45 und sogar 50 Jahre im Unternehmen geehrt wurden. 10 Jahre im Unternehmen sind Christoph Denning, Thomas Dirksen, Benedikt Fürbaß, Sebastian Geyer, Klaus Dieter Hertenstein, Ülkü Kaya, Florian Körle, Sebastian Kobinger, Vivien Leonhardt, Mirisa Markovic, Jonas Marstaller, Bernd Neumann, Nicole Riedel, Michael Röhrle, Markus Schneider, Steven Schlosser, Daniel Sommer und Christian Zörle. 25 Jahre dabei sind Sabine Classen, Markus Finger, Claudia Grimm, Mirjam Müller und Stefanie Urban. Auf 40 Jahre Grünbeck zurückblicken können Alois Höfl und Johann Spring. 45 Jahre im Unternehmen sind Karin Mair und Gottfried Sailer. Absolute Spitzenreiterin ist Brigitte Schnelle mit 50 Jahren Betriebszugehörigkeit.

Zeitreise durch die Unternehmensgeschichte

Allen wurde für ihre wertvolle Unterstützung in den letzten Jahrzehnten gedankt und als Anerkennung eine Urkunde und ein Geschenk überreicht. Und es gab eine besondere Überraschung: Videos, die einen Blick auf die Vergangenheit warfen und eine Zeitreise 50 Jahre zurück bis ins Jahr 1974 ermöglichten. Diese Rückschau sorgte für viele nostalgische Momente und erinnerte an die Anfänge und die Entwicklung des Unternehmens. „Wir blicken mit Stolz auf die vergangenen Jahre zurück und freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit“, schloss Sandra Stricker. (AZ)