Höchstädt

vor 17 Min.

500 Jahre Stadtpfarrkirche: Große Ausstellung im Höchstädter Schloss

Die letzten Vorbereitungen laufen: Michaela Thomas, Vorsitzende des Historischen Vereins in Höchstädt, und Stadtpfarrer Daniel Ertl in der Höchstädter Schlosskapelle. Am Freitag wird dort eine Sonderausstellung zu 500 Jahren Stadtpfarrkirche eröffnet.

Plus Monstranzen, eine Bradl-Krippe und prächtige Gewänder: Im Höchstädter Schloss eröffnet am Freitag eine Sonderausstellung zu 500 Jahren Stadtpfarrkirche.

Von Philipp Nazareth Artikel anhören Shape

Das genaue Datum sei nicht bekannt, sagt Leo Thomas. Irgendwann im Jahr 1523 habe die Weihe stattgefunden, mehr wisse man nicht. 80 Jahre lang hätten die Höchstädter zuvor an ihrer Kirche gebaut, sie sollte dann "zu unserer lieben Frau" heißen.

Thomas erzählt die Geschichte der Stadtpfarrkirche in einem kurzen Video, das der Historische Verein zum 500-jährigen Bestehen des Sakralbaus produziert hat. In 15 Minuten stellen die Darstellerinnen und Darsteller in originalgetreuen Gewändern nach, wie sich das Leben rund um die Höchstädter Kirche seit ihrer Fertigstellung verändert hat. Der Film wird am Freitag zum ersten Mal für die Öffentlichkeit zu sehen sein. Bei einer Vernissage feiert die Pfarrei die Eröffnung ihrer Sonderausstellung im Höchstädter Schloss. Der Historische Verein hat rund 200 Exponate zusammengetragen, die die reiche Geschichte der Stadtpfarrkirche erlebbar machen sollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen