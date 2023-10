72-Jährige übersieht Auto: 12.000 Euro Schaden

Eine 72-Jährige hat am Dienstag in Höchstädt ein anderes Auto übersehen und einen Unfall verursacht. Zu dem Zusammenstoß kam es gegen 11 Uhr auf der Donauwörther Straße. Die 72-Jährige wollte der Polizei zufolge mit seinem Wagen aus Richtung der Oberglauheimer Straße auf die andere Straße auffahren. Dabei übersah sie eine 42-Jährige, die mit ihrem Auto von rechts angefahren kam und nach links abbiegen wollte. In der Straßenmündung stießen die Pkws zusammen. Die Frauen blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden von 12.000 Euro. (AZ)