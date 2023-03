87-Jähriger verursacht in Höchstädt einen Unfall

In Höchstädt ist der Senior wohl in einer Kurve von seiner Fahrbahn abgekommen. Es kommt zur Kollision mit dem Gegenverkehr.

Auf der Sonderheimer Straße in Höchstädt hat es am Dienstag gekracht. Ein 87-jähriger Autofahrer ist gegen 18.30 in einer Rechtskurve laut Polizei auf die Gegenfahrbahn gekommen.

Unfall in Höchstädt: Fahrer kann nicht mehr ausweichen

Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden 32-Jährigen, welcher nicht mehr ausweichen konnte. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 4500 Euro. (AZ)

