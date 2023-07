Aktion in der Höchstädter Stadtbücherei: Lesen, was geht!

In der Einrichtung finden Autorenlesungen mit Franziska Gehm, Gerlis Zillgens und Katrin Schrocke.

Dank der finanziellen Förderung durch den Deutschen Literaturfonds konnten die bekannten Autorinnen Franziska Gehm, Gerlis Zillgens und Katrin Schrocke auf Einladung der Stadtbücherei Höchstädt im Spitalforum für die Schüler und Schülerinnen der dritten, fünften und sechsten Klassen der Grund-und Mittelschule Höchstädt ihre Bücher vorstellen. Mit ihren Geschichten „Lieber ein Lama“, „Hipp und Hopp retten Papa Grünsprung“ und „Bunte Fische überall“ begeisterten die Autorinnen an drei Vormittagen die Kinder mit ihren Klassenlehrern.

Lama-Grundwissen

Die Buben und Mädchen konnten dank interaktiver Technik die Illustrationen zeitgleich mitverfolgen, durften die Hobbies der Froschkinder mitmachen und beim „Lama-Grundwissen“ zwischendurch dank ihrer Aufmerksamkeit richtig punkten. Die versierten Autorinnen gaben jedem Charakter eine unverwechselbare Stimme, begeisterten mit lebhafter Mimik und nahmen die jungen Zuhörer mit in die Geschichte hinein.

Auch Yogaübungen

Bei klassischen Yogaübungen durften die jungen Zuhörer und Zuhörerinnen entspannen und beim "Brezel-Yoga" alle Energie rauslassen. Bei den Fragerunden konnte man allerhand über die Arbeitsweise der Autorinnen und ihre Vorlieben beim Schreiben erfahren.

Als schönster Platz in Höchstädt wurde spontan das Eiscafé am Marktplatz genannt. Das Ende der Geschichten erfuhren die Zuhörer leider nicht, aber die Autorinnen zeigten die restlichen Illustrationen und erzählten in Stichpunkten, wie es weitergehen könnte. Ganz zum Schluss gab es noch Autogramme – teilweise auf ungewöhnlichen „Unterlagen“. (AZ)