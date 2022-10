Seit fast zehn Jahren wird in Höchstädt Wein angebaut

Die neu gegründete Baierwein-Gesellschaft tagt in Lutzingen und Höchstädt. Dort will Winzer Hans Lohberger den Weinanbau forcieren. Ein Idealist mit Erfolg.

Weinanbau in Höchstädt und um die Stadt an der Donau herum, soll das tatsächlich realisierbar sein? "Warum denn nicht", sagt Hans Lohberger. Er hat nach seinem Zuzug nach Höchstädt im Jahr 2010 bereits drei Jahre später hier mit seiner Weinbautätigkeit begonnen. Zwar noch nicht so richtig professionell, doch sein kleiner, beinahe heimelig anmutender Weinberg ist seit dem Jahr 2017 im amtlichen Weinbaukataster eingetragen. Der Weinanbau, so der Höchstädter Winzer weiter, werde nach natürlichen Prinzipien unter Einbeziehung der vorhandenen Tier- und Pflanzenwelt am Südhang des Höchstädter Altstadtkernes, zwischen Schloss Höchstädt und dem historischen Diebesturm, von ihm gestaltet.

Ein Experte in Sachen Weinbau in Bayern ist Wolfgang Rüby, Vorsitzender der Baierwein-Gesellschaft, die jetzt auf der Goldbergalm in Lutzingen getagt hat. "Wie der Wein nach Bayern kam, darüber gibt es keine schriftlichen Quellen, doch Funde von römischen Winzer-Hinterlassenschaften in der zivilen Vorstadt der anno domini 179 gegründeten Castra Regina (Regensburg) lassen darauf schließen, dass hier die stationierten 6000 Mann der römischen Legion ihren Durst wohl auch mit selbst erzeugtem Wein vom linken Donauufer stillten", weiß Rüby. Die Bedingungen dafür seien auf den sonnenverwöhnten Jurahängen am nördlichsten Punkt der Donau, den "Winzerer Höhen" im heutigen Regensburg geradezu ideal.

Bei der Tagung der Baierwein-Geselschaft: Vorsitzender Wolfgang Rüby (links) und Winzer Hans Lohberger aus Höchstädt, der die Versammlung organisiert hat. Foto: Horst von Weitershausen

Bayern war einst kein Bier-, sondern ein Weinland

In diesem Zusammenhang berichtet der Baierwein-Vorsitzende, dass Bayern bis Mitte des 16. Jahrhunderts kein Bier-, sondern ein Weinland gewesen sei. So habe auch um das Jahr 1530 Johannes Turmair, genannt "Aventinus", in seiner Bayerischen Chronik geschrieben, dass "der gemeine Mann auf dem Gäu Tag und Nacht beim Wein sitzt". Erst die Verwüstungen des Dreißigjährigen Krieges, die Klimaverschlechterung durch die "kleine Eiszeit" mit den daraus resultierenden Missernten, bei gleichzeitiger Verbesserung der Bierqualität durch das Reinheitsgebot aus dem Jahr 1516 hätten zum Niedergang des Weinbaus in Altbayern geführt, berichtet Rüby im Gespräch mit unserer Redaktion.

Doch im Jahr 2018 habe sich eine Handvoll Idealisten, zu denen auch Hans Lohberger aus Höchstädt zähle, im historischen Weindorf Bruckberg bei Landshut getroffen, um einen Verein zu gründen, der nach vier Jahren bereits weit über 60 Mitglieder, vor allem Hobbywinzer, aber auch ein halbes Dutzend Erwerbswinzer zähle. Vom Samerberg am Alpenrand bis nach Rettenberg im Bayerischen Wald, von Passau die Donau aufwärts bis Höchstädt sowie an Inn, Isar, Rott, Laber und Utting am Ammersee verteilten sich die Vereinsmitglieder, von denen beinahe alle der Einladung zur Mitgliederversammlung in und um Höchstädt gefolgt seien.

Die Baierwein-Geselschaft kam zu ihrer Jahreshauprversammlung auf die Goldbergalm und nach Höchstädt. Das Foto zeigt die Teilnehmenden bei der Weinverköstigung in der Vinothek von Hans Lohberger in Höchstädt Foto: Horst von Weitershausen

Die Jahreshauptversammlung sei bewusst auf Betreiben von Hans Lohberger nach Höchstädt, an die westliche Grenze des historischen Baierwein-Gebietes vergeben worden, sagt Wolfgang Rüby. Dabei solle auf den Anspruch des Vereins aufmerksam gemacht werden, das ganze Weinanbaugebiet Altbayerns zu vertreten. Lohberger war es auch vergönnt, nach der Jahreshauptversammlung auf der Goldberg-Alm das Programm in Höchstädt zu gestalten. Da durfte eine Führung durch Schloss Höchstädt mit der darin befindlichen Dauerausstellung zur Schlacht von 1704 nicht fehlen. Anschließend führte Lohberger seine Gäste durch die Stadt und seinen Weinberg. Den Tag beschloss eine Verkostung unter der Leitung von Hans Lohberger von seinen Weinen sowie Weinen aus der Region (das Lauinger "Schlitzohr") in seiner Vinothek im Malerhaus. Dort ist auch Lohbergers Privat-Kellerei untergebracht.

Lohberger hat die Winzerprüfung in Veitshöchheim abgelegt

Der Höchstädter Weinanbauexperte hat in diesem Frühjahr im fränkischen Veitshöchheim die Winzer-Prüfung erfolgreich abgelegt und bietet Interessierten weinbauliche Stadtführungen mit Weinverkostungen und Weinbauberatung an. Darüber hinaus veranstalte er ein Weinfest im historischen Innenhof des Kastenhauses. Ein Augenmerk bei der Jahreshauptversammlung legten nach den Worten des Vereinsvorsitzenden die Beteiligten neben der Qualitätssteigerung des Baierweins, unter anderem durch Fortbildung seiner Winzer, auf die würdige Namensgebung des altbayerischen Anbaugebiets des Baierweins im Sinne einer EU-rechtlich geschützten regionalen Herkunftsbezeichnung.

Für den Höchstädter Wein, so hießt es, könnten doch die beiden Sieger von 1704 herhalten. Weiß: Prinz-Eugen-Tropfen, Rot: Herzog-von-Marlborough-Auslese. Denn utopisch, wie der damalige Sieg gegen eine französisch-bayerische Übermacht in der Schlacht zum Spanischen Erbfolgekrieg, sei dank Hans Lohberger der Weinanbau in und um Höchstädt nicht mehr.