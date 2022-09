Altöl läuft in Höchstädt in den Klosterbach

In Höchstädt ist Altöl in den Klosterbach gelaufen. Die Feuerwehr richtete eine Wasserbarriere ein. Inwieweit das Gewässer Schaden genommen hat, ist noch unklar.

Ein Passant hat am Donnerstag gegen 9 Uhr einen Ölfilm auf dem Klosterbach an der Lutzinger Straße in Höchstädt entdeckt. Bei einer Nachschau konnte schließlich festgestellt werden, dass das Öl von einem ausrangierten Tank, der auf einem nahegelegenen landwirtschaftlichen Grundstück in der Nähe des Baches abgestellt war, austrat.

Der Kies wird an der Einlaufstelle abgegraben

Die Feuerwehr Höchstädt richtete daraufhin nach Angaben der Polizei eine Wasserbarriere ein, zudem wurde das Wasserwirtschaftsamt verständigt und es wurden Wasserproben entnommen. Der Bauhof Höchstädt grub an der Einlaufstelle den Kies ab, um ein weiteres Nachfließen zu verhindern. Inwieweit das Öl Schäden am Gewässer und der Natur genommen hat, steht laut Polizeibericht derzeit noch nicht fest. (AZ)

