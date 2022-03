Am Aschermittwoch gibt es Fisch!

Am heutigen Aschermittwoch gehört für viele Menschen Fisch auf den Tisch. Wir haben dafür in Höchstädt ein paar Rezepte gesammelt.

Mit dem heutigen 2. März beginnt wieder die Fastensaison. In unregelmäßigen Abständen stellen wir Rezepte für die nächsten Wochen bis Ostern vor. Aber an Aschermittwoch gibt es Fisch. Die Rezepte heute stammen von der Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung an der Berufsschule Höchstädt.

Dort kann man nach Helfer/Helferin für Ernährung und Versorgung (Abschluss nach der Jahrgangsstufe 11), Assistentin/Assistent für Ernährung und Versorgung (Abschluss nach der Jahrgangsstufe 12) Hauswirtschafterin oder Hauswirtschafter (Abschluss nach der Jahrgangsstufe 12) lernen. Mehr dazu unter https://bs-hoechstaedt.de/bfs/ernaehrung-und-versorgung. (dz)

Klicken Sie sich doch einfach durch die Rezepte!

Fischrezepte - nicht nur für Aschermittwoch 1 / 3 Zurück Vorwärts Forellenröllchen mit zwei verschiedenen Füllungen Forellenfilets nach der 3-S-Regel (säubern, säuern, salzen) vorbereiten und mit Salz und Pfeffer würzen. Käsefüllung: ein bis zwei EL ger. Käse, gehackte Petersilie und Sauerrahm mischen. Die Filets damit bestreichen, aufrollen und mit Zahnstochern fixieren. oder Champignonfüllung: Eine kleine Zwiebel und eine Knoblauchzehe schälen und fein hacken, Champignons putzen und würfen. Butter in einer Pfanne zerlassen und die Zwiebeln andünsten. Knoblauch und Pilze dazugeben, außerdem etwas Wasser und Salz. So lange dünsten, bis die Flüssigkeit verdampft ist. Dann gehackte Petersilie zugeben. Garen: Die Fischröllchen in eine gefettete Auflaufform geben und zugedeckt im eigenen Saft zehn Minuten dünsten. Soße 50 ml Weißwein (Riesling) im Topf ankochen, 50 ml Fischfond und 50 ml Sahne zugeben und vom Herd nehmen. Damit die Röllchen übergießen. Dann bei 180 Grad (ohne Deckel) in der Röhre garen, bis die Röllchen leicht gebräunt sind und die Soße etwas eingedickt ist.



Panierter Fisch mit Remouladensoße Fisch 3 bis 4 Seelachsfilets, entweder frisch oder tiefgefroren (dann leicht auf einer Platte antauen lassen) nach der 3-S-Regel (gründlich säubern, mit Zitronensaft säuern, salzen) behandeln und dann kurz durchziehen lassen. Für die Panade die Filets nacheinander mit Mehl, Eiern und Semmelbröseln panieren, nebeneinander auf eine Platte legen und sofort ausbacken. Dafür Fett erhitzen. Die Backzeit beträgt je nach Stärke des Filets drei bis vier Minuten pro Seite. Den gebackenen Fisch kurz auf Küchenpapier legen, so wird überschüssiges Fett abgesaugt. Den Fisch mit Zitrone und Petersilie anrichten. Für die Remouladensoße Mayonnaise Ein frisches Eigelb mit Salz, einem Teelöffel Senf vermischen (mit dem Handrührgerät oder dem Pürier-/Zauberstab) und nach und nach 1/8 l Öl zugeben. Dann 1 EL Zitronensaft und Zucker zugeben und zum Schluss 125 g Quark. Dann 1/2 Zwiebel, ein bis zwei Essiggurken, ein hartes Ei und ein bis zwei EL Kräuter fein würfeln/-hacken, unter die Mayonnaise rühren und abschmecken.



Lachsnudeln für sechs Personen Nudeln 400 g Bandnudeln garen und abbrausen. Soße Eine Karotte in feine Julienne schneiden und in 1/8 Liter Brühe bissfest garen. Dann die Brühe abgießen. 350 g Lachsfilet vorbereiten und mit dem Saft einer Zitrone säuern. 125 ml Weißwein, drei Pfefferkörner und einen halben Teelöffel Estragon miteinander zum Kochen bringen. Den Lachs etwa drei bis fünf Minuten pochieren und bei der Hälfte der Garzeit vorsichtig wenden. Aus dem Sud nehmen und in eine Auflaufform geben. Diese mit Alufolie abdecken und bei 175 Grad etwa zehn bis 15 Minuten garen. Den Sud abgießen und bis zur Hälfte reduzieren. 500 ml Sahne zugeben und erneut reduzieren. Mit Salz und weißem Pfeffer abschmecken, eventuell mit Kartoffelstärke leicht binden. Den Lachs zerpflücken und mit den Karottenjulienne in der Sahnesoße erhitzen und zu den Nudeln geben.



