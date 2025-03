Jugendliche und erwachsene Mitglieder sammelten insgesamt fünf Kubikmeter Müll und Unrat an den Vereinsgewässern und übergaben diesen zur fachgerechten Entsorgung an den Recyclinghof in Höchstädt. Vielen Dank an alle helfenden Hände für die tolle Aktion, welche einen wertvollen Beitrag zur Reinhaltung unserer Natur leistet.

