Der zweite Naturkindergarten in Höchstädt steht in den Startlöchern

Stadt Höchstädt und Rotes Kreuz Dillingen sind sich einig. Nun muss noch das Landratsamt Dillingen zustimmen. Wann der neue Kindergarten starten könnte.

Nach der aktuellen Bedarfsplanung wird die Zahl der benötigten Kindergartenplätze mindestens die nächstenJ ahre auf hohem Niveau bleiben, weswegen die Stadt Höchstädt, auch aufgrund der sehr positiven Rückmeldungen der Eltern und Anmeldungen in Bezug auf den bestehenden Naturkindergarten „Obstwichtel“, die Einrichtung eines weiteren naturnahen Kindergartens ab September 2022 ins Auge gefasst hat.

Die Mitglieder des Stadtentwicklungs- und Kulturausschusses stimmten in ihrer Sitzung einstimmig für die Realisierung dieser zusätzlichen Kindergarteneinrichtung und beauftragten Bürgermeister Gerrit Maneth, einen geeigneten Standort zu finden sowie eine entsprechende Kooperationsvereinbarung mit dem BRK abzuschließen (wie berichtet). Maneth und BRK-Geschäftsführer Stephan Härpfer trafen sich bereits zur Ortsbesichtigung am beiderseits gewünschten Vorzugsstandort am Molberg.

Der Obstwichtel-Kindergarten in Höchstädt ist schon ein Erfolg

Für die Einrichtung dieses weiteren naturnahen Kindergartens sind Kosten in Höhe von rund 80.000 Euro eingeplant. Aufgrund der bisherigen erfolgreichen Zusammenarbeit beim Naturkindergarten „Obstwichtel“ wird das BRK Dillingen auch die Trägerschaft des neuen Kindergartens übernehmen, steht es in der Pressemitteilung.

Maneth: „Es freut mich sehr, dass sich das BRK wiederum als Partner für die Realisierung einer weiteren Kindertagesstätte zur Verfügung stellt. Die mit dem Naturkindergarten Obstwichtel gemachten Erfahrungen mit dem Bayerischen Roten Kreuz bestärken uns in dieser Verbindung. Ein herzliches Dankeschön an Geschäftsführer Stephan Härpfer für die konstruktive Zusammenarbeit“.

Jetzt muss nur noch das Landratsamt Dillingen zustimmen

Härpfer: „Danke für das Vertrauen, das sie in uns als Träger setzen. Ich bin mir sicher, dass wir auch beim naturnahen Kindergarten wieder hervorragend zusammenarbeiten werden. Die große Inanspruchnahme desbestehenden Naturkindergarten „Obstwichtel“ bestärkt uns in unserem Ansatz, für den weiteren Ausbaunaturpädagogischer Angebote“.

Die Stadt Höchstädt wartet derzeit auf eine positiv beschiedene Bauvoranfrage durch das Landratsamt Dillingen, ob die favorisierte und ideal geeignete Fläche künftig als naturnaher Kindergarten genutzt werden kann. (pm)