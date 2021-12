Höchstädt

Auch die Schlossfinken in Höchstädt sagen ihre Faschingssaison ab

Plus Nach der Laudonia in Lauingen gibt nun die Höchstädter Faschingsgesellschaft bekannt, dass 2021/2022 keine Auftritte stattfinden. Auch die Finndonia zieht nach.

Von Simone Bronnhuber

Vor wenigen Tagen hat die Höchstädter Faschingsgesellschaft ihr Programm für die kommende Saison veröffentlicht. Kappenabend, Hofball, Kinderball, Malefizgericht - alles ist organisiert, alle freuen sich. Doch nun gibt Vorsitzender Bernhard Veh bekannt: "Wir sagen die Saison ebenfalls ab. Die Verantwortung gegenüber unseren Mitgliedern und den Gästen ist einfach zu groß." Schon am Donnerstagabend hat die Laudonia in Lauingen bekannt gegeben, dass alles ausfällt. Auch Markus Brixler, Vorsitzender Finndonia, teilt am Freitag mit: "Wir sagen ab." Und was bedeutet das nun für die Faschingsgesellschaften im Landkreis Dillingen?

