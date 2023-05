Höchstädt

vor 48 Min.

Aus dem Höchstädter Projekt Zukunft wurde endlich die Gegenwart

Plus Sage und schreibe 65.000 Stunden haben sie auf Bayerns größter ehrenamtlicher Sportbaustelle in 15 Jahren geleistet. Nun ist das Mammutprojekt der SSV Höchstädt abgeschlossen.

Von Katharina Indrich

Fast 65.000 Stunden lang standen sie hier in Staub und Dreck, haben gemauert, verputzt, gesägt und gepflastert. In Gummistiefeln und im Blaumann. Am Vatertag nun haben die Bauhelfer und Verantwortlichen der SSV Höchstädt die Arbeitskleidung gegen Anzug, Krawatte und frisch geputzte Lederschuhe getauscht und den Abschluss des Projektes Zukunft gefeiert, das vor 15 Jahren seinen Anfang nahm.

Damals, das zeigen die Fotos, die der Vorsitzende Jakob Kehrle beim Festakt am Vatertag zeigt, stand auf der Höchstädter Sportanlage ein gelinde gesagt sehr in die Jahre gekommenes Sportheim. Jetzt, 15 Jahre später, ist dort ein ganzer Gebäudekomplex entstanden. Gebaut wurden neben den sechs Stockschützen- und vier Kegelbahnen eine Sporthalle, zwei Übungsräume, Funktionsgebäude mit Umkleiden, Fitness- und Lagerräume, eine Sauna, ein Foyer und eine Sportgaststätte. Auf knapp 8,49 Millionen Euro, sagt Kehrle, beläuft sich das Bauvolumen aller Maßnahmen. Bezahlt hat die SSV Höchstädt dank des kolossalen Einsatzes seiner Mitglieder lediglich 4,65 Millionen Euro. Auch das ein großer Batzen Geld für einen Sportverein. Und so bekennt Jakob Kehrle, habe es immer wieder Zeiten gegeben, in denen das Projekt ins Stocken geriet, weil schlichtweg das Geld fehlte, um weiterzumachen. Auch politisch sei es nicht immer einfach gewesen. Deshalb sei die Einweihung ein besonderer Tag für den Verein. "Und es ist ein Tag des Sieges der Visionäre und mutigen Vordenker gegen viele Bedenkenträger."

