Ausbildungsabschluss für 67 Gärtner in Höchstädt

Ende Juli fand im Staatlichen Beruflichen Schulzentrum Höchstädt (BS Höchstädt) die Freisprechungsfeier für 42 Auszubildende im schwäbischen Garten- und Landschaftsbau statt. Ebenfalls beteiligt waren 25 Auszubildende der Fachsparte Baumschule aus ganz Bayern. Bestnoten in den Abschlussprüfungen der Landschaftsgärtnerinnen und -gärtner erzielten Benjamin Rauter, (Ausbildungsbetrieb: Gartengestaltung Bissinger in Möttingen), Philip Warisch (Josef Saule GmbH in Augsburg) und Elias Gutmair (Bullinger Gartengestaltung in Donauwörth). Der Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Bayern (VGL Bayern) ehrte ihre Leistungen mit einer Urkunde und einem Baustellenradio. Höhepunkte des Nachmittags waren die Übergabe der Zeugnisse und Urkunden sowie die traditionelle Freisprechung, die Josef Bullinger, Regionalvorsitzender Schwaben des VGL Bayern, durchführte. In einer kurzen Zeremonie entband er die jungen Frauen und Männer von den Rechten und Pflichten ihrer Ausbildung und erhob sie als Fachkräfte in den jeweiligen Berufsstand. In seinem Grußwort wies Markus Müller, Dillinger Landrat, auf die Bedeutung der Bildungseinrichtung hin: „Das BS Höchstädt ist ein Zentrum der grünen Berufe. Mit intensiven Investitionen in diesen Standort ermöglichen wir Wachstum und Innovation. Die Baumaßnahmen kommen aber auch der Weiterentwicklung der gärtnerischen Branche und letztlich den Bürgerinnen und Bürgern zugute.“ An die Absolventinnen und Absolventen gerichtet, ergänzte Manuel Knoll, Landtagsabgeordneter: „Sie haben sich für einen Beruf mit großer Zukunft entschieden und tragen wesentlich dazu bei, dass wir beim Klimaschutz vorankommen. Das Ausmaß der klimatischen Veränderungen konnten wir Anfang Juni mit dem Hochwasser in unserer Region hautnah erleben. Wir benötigen dringend Fachleute wie Sie, die sich zum Beispiel mit hitzeresistenten Pflanzen auskennen und unsere Innenstädte begrünen.“ Text:

