Höchstädt

vor 17 Min.

Ausstellung in Höchstädt: Diese Gipfel gibt es nur in der Fantasie

Plus Stefan Wehmeier stellt in der Höchstädter Schlosskapelle aus. Der Künstler will die Prozesshaftigkeit des Malprozesses aufzeigen.

Von Horst von Weitershausen Artikel anhören Shape

Entspannte und freudige Neugier herrscht bei den Besuchern und Besucherinnen der Vernissage der Ausstellung "Entfernte Gipfel". In der Höchstädter Schlosskapelle sind Werke des Malers Stefan Wehmeier aus Hechenwang in der Nähe des Ammersees zu sehen.

Mit dieser Schau startet das Kulturforum der Stadt Höchstädt in sein Jubiläumsjahr. "20 Jahre Kunst und Kultur in und für Höchstädt", so lautete und lautet das Motto. Es sei für die Macher des Kulturforums in seinen Anfängen nicht immer leicht gewesen, die Menschen in ihrer Stadt für die Kunst zu begeistern. Doch in den 20 Jahren haben sie es geschafft, zu einer der führenden Kunst- und Kulturanbieter im Landkreis Dillingen und dem Bezirk Schwaben zu werden. Dies zeigt sich besonders in den vom Kulturforum organisierten Kunstaustellungen in der Schlosskapelle. Zu diesen Kunstevents kommen noch einige wunderbare Ausstellungen im Geigerturm hinzu.

